Что не хватает в схеме

Окружающий мир
Что не хватает в схеме
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Автор: Гость
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Гость:
Может Обработка. Точно не знаю
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