Из двух пунктов, расстояние между которыми 81 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода и велосипедиста, если ...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 81 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2 7/10 ч после выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость пешехода = х (км/ч), тогда скорость велосипедиста = 3х (км/ч) Скорость сближения = х + 3х = 4х (км/ч) Составим уравнение: 4х * 2,7 = 81 4х = 81 : 2,7 4х = 30 х = 7,5 Ответ: 7,5 км/ч - скорость пешехода.
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