Из двух пунктов, расстояние между которыми 81 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода и велосипедиста, если ...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 81 км, навстречу друг другу одновременн?? отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2 7/10 ч после выхода.

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