Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.

Русский язык
Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они (мн.ч., 3 лицо), их (мн.ч., 3 лицо)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
My mum was watching TV while my dad ... the hoover. a)fixed b)was mending c)was fixing d)has mended
Ответить
Английский язык
Расшифровать слово ether и соединить с числительным 8
Ответить
Математика
С двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Скорость пер??ого поезда-58 км.в.ч.,а скорость второго-на 4 км.в.ч. больше.Чере...
Ответить
Математика
Помогите 2, 4,6,8 нижний ряд номер 1241
Ответить
Українська мова
Опис Павлика из текста Черкасенко "Маленький горбань" Чи скопиювати частини де е про ньго опис!
Ответить