Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.

Русский язык

Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.

Автор: Гость