Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.
Русский язык
Из этого предложения выпеши все местоемение .укажи лицо и число. Они состояли из ??вух выпуклых стеклянных линз, увеличиваюших предметы ,- так люди могли их лучше видеть.
Ответ(ы):
Гость:
Они (мн.ч., 3 лицо), их (мн.ч., 3 лицо)
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