Из этой горной природы прозводят цемент , что это?
Математика
Из этой горной природы прозводят цемент , что это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из извести и глины. 75% извести 25% глины
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