В реакцию с водой вступил натрий массой 2,3 грамма. Вычислите массу образовавшегос?? гидроксида натрия и объём выделившегося водорода.

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Определим количество вещества натрия n=2,3/23=0,1моль 2Na+2H2O=2NaOH+H2 гидроксида образуется столько же сколько вступило в реакцию натрия, т.е. n(NaOH)=0,1моль тогда его масса m=0,1x(23+1+16)=4г. Теперь о водороде, его согласно реакции , образуется в 2 раза больше нежли вступило в реакцию натрия,т.е. n(H2)=0,1x2=0,2моль или объём V=0,2x22,4=4,48литра.