Из города одновременно в одном напрвлении выехали автомобиль и велосепедист.Скорость авомобиля 56 км/,а скорость велосипедиста 19 км/ч.Какое рсстояние будет между ними чере 2 часа?

Математика

Из города одновременно в одном напрвлении выехали автомобиль и велосепедист.Скорость авомобиля 56 км/,а скорость велосипедиста 19 км/ч.Какое рсстояние будет между ними чере 2 часа?

Автор: Гость