Из города одновременно в одном напрвлении выехали автомобиль и велосепедист.Скорость авомобиля 56 км/,а скорость велосипедиста 19 км/ч.Какое рсстояние будет между ними чере 2 часа?
Математика
Из города одновременно в одном напрвлении выехали автомобиль и велосепедист.Скорость авомобиля 56 км/,а скорость велосипедиста 19 км/ч.Какое рсстояние будет между ними чере 2 часа?
Ответ(ы):
Гость:
(56-19)×2=37×2=74 км будет между ними через 2 часа
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