КАК БЫСТРЕЕ ВЫУЧИТЬ СЛОЖНЫЙ СТИХ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ? !
Қазақ тiлi
КАК БЫСТРЕЕ ВЫУЧИТЬ СЛОЖНЫЙ СТИХ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ? !
Ответ(ы):
Гость:
Записать на диктофон или же найти в интернете запись этого стиха,я думаю там все очень хорошо понятно будет, и слушай в наушниках ,потом запомниться быстро,всегда так учу стихи
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