Из города по прямой дороге вышел путник , а через 2 ч после него по той же дороге выехал всадник. всадник едет со скоростью 20 км/ч , путник идет со скоростью 5 км/ч. через какое время после выезда всадника расстояние между вса...

Физика

Из города по прямой дороге вышел путник , а через 2 ч после него по той же дороге выехал всадник. всадник едет со скоростью 20 км/ч , путник идет со скоростью 5 км/ч. через какое время после выезда всадника расстояние между всадником и путником будет равно 5 км?

Автор: Гость