Из города по прямой дороге вышел путник , а через 2 ч после него по той же дороге выехал всадник. всадник едет со скоростью 20 км/ч , путник идет со скоростью 5 км/ч. через какое время после выезда всадника расстояние между вса...
Физика
Из города по прямой дороге вышел путник , а через 2 ч после него по той же дороге выехал всадник. всадник едет со скоростью 20 км/ч , путник идет со скоростью 5 км/ч. через какое время после выезда всадника расстояние между всадником и путником будет равно 5 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 часа между ними будет 5км
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