Из каких материалов изготавливают игрушки

Окружающий мир
Из каких материалов изготавливают игрушки
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Гость:
Шерсть,пластик,кожа,вроде всё.
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