Из каких стран пришли данные заимствованные слова: Календарь,император,полководец,деятель,предки?
Русский язык
Из каких стран пришли данные заимствованные слова: Календарь,император,полководец,деятель,предки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император--из латыни, полководец-деятель-предок --русское, календарь--греческое
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