N(3-) - 5e = N(2+) коэффициент 4 O2 + 4e = 2O(2-) коэффициент 5 4NH3 + 5O2 = 4NO+ 6H2O Почему 6H2O если коэффициент 5 Объясните пожалуста

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Коэффициент 5 - к кислороду в левой части, коэффициент 4 - к аммиаку. То есть в левой части уравнения 10 атомов О, 4 атома N и 12 атомов Н. Поэтому в правой части к NO ставим 4, а к воде ставим 6 (чтоб уравнять 12 атомов Н). Кислород уравнивается автоматически.