Рассмотрите схему и подготовьте сообщение об основных видов тропов основные виды тропов метафора олицетворение эпитет

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Рассмотрите схему и подготовьте сообщение об основных видов тропов основные виды тропов метафора олицетворение эпитет
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Гость:
Рассмотрите схему и подготовте сообщение об основных видах тропов
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