Между завтраком и обедом Женя съел 7слив, которые лежали в тарелке. после обеда мама положила туда ещё 14 слив . между обедом и ужином Женя съел 9 слив . после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив , и в ней стало 20слив. Ск...

Математика

Между завтраком и обедом Женя съел 7слив, которые лежали в тарелке. после обеда мама положила туда ещё 14 слив . между обедом и ужином Женя съел 9 слив . после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив , и в ней стало 20слив. Сколько слив было в тарелке сначало?

Автор: Гость