Между завтраком и обедом Женя съел 7слив, которые лежали в тарелке. после обеда мама положила туда ещё 14 слив . между обедом и ужином Женя съел 9 слив . после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив , и в ней стало 20слив. Ск...
Математика
Между завтраком и обедом Женя съел 7слив, которые лежали в тарелке. после обеда мама положила туда ещё 14 слив . между обедом и ужином Женя съел 9 слив . после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив , и в ней стало 20слив. Сколько слив было в тарелке сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не так уж и сложно,просто делаем всё наоборот :) 1)20-5=15(с.)-стало после ужина. 2)15-9=6(с.)-было между обедом и ужином. 3)6+14=20(с.)-стало после обеда. 4)20-7=13(с.)-было между завтраком и обедом. Ответ:13 слив было в тарелке изначально.
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