У вiльний час я читаю книжки граю в шахи. Оленка прокинулася зробила зарядку i вийш??а на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав соловейко а на подвiр i цвiрiнькали горобчики . Мати повернулась до кiмнати змiни...
Українська мова
У вiльний час я читаю книжки граю в шахи. Оленка прокинулася зробила зарядку i вийш??а на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав соловейко а на подвiр i цвiрiнькали горобчики . Мати повернулась до кiмнати змiнила воду у вазi з букетом квiтiв . Маленьке котенятко плакало тихо але жалiбно . вставити коми будьласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У вiльний час я читаю книжки, граю в шахи. Оленка прокинулася, зробила зарядку i вийшла на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав соловейко, а на подвiр i цвiрiнькали горобчики . Мати повернулась до кiмнати, змiнила воду у вазi з букетом квiтiв . Маленьке котенятко плакало, тихо але жалiбно .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотрите схему и подготовьте сообщение об основных видов тропов основные виды тропов метафора олицетворение эпитет
Литература
Биология
Что будет с зелёными клетками листа,если в них по каким либо причинам будут разрушаться:оболочки;вакуоли;межклетники;ядра;хлоропласты;митохондрии.
Биология
Перечислите приспособления к паразитизму у аскариды человеческой. Какие профила??тические меры, предупреждающие аскаридоз, вам известны?