У вiльний час я читаю книжки граю в шахи. Оленка прокинулася зробила зарядку i вийш??а на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав соловейко а на подвiр i цвiрiнькали горобчики . Мати повернулась до кiмнати змiни...

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У вiльний час я читаю книжки граю в шахи. Оленка прокинулася зробила зарядку i вийш??а на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав соловейко а на подвiр i цвiрiнькали горобчики . Мати повернулась до кiмнати змiнила воду у вазi з букетом квiтiв . Маленьке котенятко плакало тихо але жалiбно . вставити коми будьласка

Автор: Гость