Докажите что при любом занчении x трёхчлен -x2-6x-30 принемает отрицательные значения
Алгебра
Докажите что при любом занчении x трёхчлен -x2-6x-30 принемает отрицательные значения
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