Реши уравнение 405-{9x+70):4=383
Математика
Реши уравнение 405-{9x+70):4=383
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.........................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите! Выпишите цифру (ы) , обозначающие запятую (ые) между частями сложного предложения, связанным сочинительной связью. Тогда и воздух, ...
Химия
N(3-) - 5e = N(2+) коэффициент 4 O2 + 4e = 2O(2-) коэффициент 5 4NH3 + 5O2 = 4NO+ 6H2O Почему 6H2O если коэффициент 5 Объясните пожалуста
Математика
Между завтраком и обедом Женя съел 7слив, которые лежали в тарелке. после обеда мама положила туда ещё 14 слив . между обедом и ужином Женя съел 9 ...
Українська мова
У вiльний час я читаю книжки граю в шахи. Оленка прокинулася зробила зарядку i вийш??а на подвiр я. Сонячним i теплим був вересень. В саду спiвав с...