Из какого материала сделан Сидней Опера в Австралии Материал это например стекл??

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Из какого материала сделан Сидней Опера в Австралии Материал это например стекл??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровля театра образует серия  «раковин» из несущей бетонной  сферы диаметром 492  фута, их обычно называют «скорлупками» или «парусами», хотя это неверно с точки зрения архитектурного определения такой конструкции. Эти скорлупки созданы из сборных бетонных панелей в форме треугольника. Вся крыша покрыта 1 056 006 плитками  азулежу белого и матово- кремового цветовИнтерьер здания отделан  розовым гранитом  .
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