Из какого материала сделан Сидней Опера в Австралии Материал это например стекл??

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Кровля театра образует серия «раковин» из несущей бетонной сферы диаметром 492 фута, их обычно называют «скорлупками» или «парусами», хотя это неверно с точки зрения архитектурного определения такой конструкции. Эти скорлупки созданы из сборных бетонных панелей в форме треугольника. Вся крыша покрыта 1 056 006 плитками азулежу белого и матово- кремового цветовИнтерьер здания отделан розовым гранитом .