Из "Капитанской дочки" выписать 6 предложений с подлежащими выраженными разными ч??енами предложения, заранее спасибо
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Из "Капитанской дочки" выписать 6 предложений с подлежащими выраженными разными ч??енами предложения, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вдруг он обратился к матушке: "Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше? " 2. "Добро" - прервал батюшка, - пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни". 3. "Здесь, ваше благородие", - отвечал мне голос сверху. 4. "Помилуй, батюшка Петр Андреич! - сказал Савельич. - Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке". 5. "Бога ты не боишься, разбойник! " - отвечал ему Савельич сердитым голосом. 6. «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье! »
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