Какими правами пользовались представители других религий на территории Российского государства в 16 веке

История
Какими правами пользовались представители других религий на территории Российского государства в 16 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никакими их изгоняли из государства.Или же казнили.
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