Какими правами пользовались представители других религий на территории Российского государства в 16 веке
История
Какими правами пользовались представители других религий на территории Российского государства в 16 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никакими их изгоняли из государства.Или же казнили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Выпишите словосочетания со связью примыкания. Человек рвался к Солнцу и звездам, чтобы приблизить бесконечно далекие миры, таинственно мерцающ...
Другие предметы