1. Выпишите словосочетания со связью примыкания. Человек рвался к Солнцу и звездам, чтобы приблизить бесконечно далекие миры, таинственно мерцающие в ночном небе. 2. Выпишите словосочетания с наречиями в роли зависимого слова...

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1. Выпишите словосочетания со связью примыкания. Человек рвался к Солнцу и звездам, чтобы приблизить бесконечно далекие миры, таинственно мерцающие в ночном небе. 2. Выпишите словосочетания с наречиями в роли зависимого слова. В траве деловито шла своя жизнь, немолчно что-то звенело, стрекотало; шмели сердито гудели, букашки настойчиво карабкались вверх, по стволам травы, сердито шевеля усиками. 3. Словосочетание НЕПРИЯЗНЕННО ПОВЕРНУЛСЯ из приведённого ниже предложения построено на основе ПРИМЫКАНИЯ. Замените его синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ: Греков выпрямился в кресле и почти неприязненно повернулся к двери. (Ю.Бондарев) 4. Словосочетание БРЕЗЕНТОВЫЙ МЕШОК из приведённого ниже предложения построено на основе СОГЛАСОВАНИЯ. Замените его синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. Австриец устало тащил на плечах тяжелый брезентовый мешок. (В.Быков) 5. Словосочетание С НЕЖНОСТЬЮ СМОТРИТ из приведённого ниже предложения построено на основе УПРАВЛЕНИЯ. Замените его синонимичным словосочетанием со связью ПРИМЫКАНИЕ: Динка с нежностью смотрит на спящую сестру, потом снова на пустынную ночную улицу. (В.Осеева) 6. Словосочетание ХЛЕБНЫМИ КРОШКАМИ из приведённого ниже предложения построено на основе СОГЛАСОВАНИЯ. Замените его синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. Воробьи задорно чирикали, храбро подпрыгивая на ступени террасы за хлебными крошками. (К.Станюкович)МОЖНО ПОБЫСТРЕЙ

Автор: Гость