Из колоды в 32 карты среди которых 4 туза наугад вынимают две карты какова вероятно??ть того что обе вынутые карты тузы
Алгебра
Из колоды в 32 карты среди которых 4 туза наугад вынимают две карты какова вероятно??ть того что обе вынутые карты тузы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1 - вероятность первого туза p1=4/32= 1/8 p2 - вероятность второго туза p2=3/31 (3 - оставшиеся тузы, 31 - осталось карт) ≈0,012
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