Из колоды в 32 карты среди которых 4 туза наугад вынимают две карты какова вероятно??ть того что обе вынутые карты тузы

Алгебра

Из колоды в 32 карты среди которых 4 туза наугад вынимают две карты какова вероятно??ть того что обе вынутые карты тузы

Автор: Гость