Из Москвы в дачный посёлок выехала грузовая машина со скоростью 43 км/ч. В тоже время из этого посёлка в Москву выехала легковая машина со скоростью 56 км/ч. Расстояние по шоссе от Москвы до посёлка 198 км. Через сколько часов ...

Математика

Из Москвы в дачный посёлок выехала грузовая машина со скоростью 43 км/ч. В тоже время из этого посёлка в Москву выехала легковая машина со скоростью 56 км/ч. Расстояние по шоссе от Москвы до посёлка 198 км. Через сколько часов машины встретятся

Автор: Гость