Из Москвы в дачный посёлок выехала грузовая машина со скоростью 43 км/ч. В тоже время из этого посёлка в Москву выехала легковая машина со скоростью 56 км/ч. Расстояние по шоссе от Москвы до посёлка 198 км. Через сколько часов ...
Математика
Из Москвы в дачный посёлок выехала грузовая машина со скоростью 43 км/ч. В тоже время из этого посёлка в Москву выехала легковая машина со скоростью 56 км/ч. Расстояние по шоссе от Москвы до посёлка 198 км. Через сколько часов машины встретятся
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Напишите 5 слов с безударной гласной в корне, подберите проверочное слово. Поставить ударение, выделить корень, подчеркнуть орфограмму.
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