Составьте уравнения химических реакций характеризующих свойства оксидов и гидроксидов железа

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Оксиды:1.Основные оксиды реагируют с кислотами, при этом образуются соль и водаLi2O + 2HCl = 2LiCl + H2OSO3 не взаимодействует, т.к это кислотный оксид.2. Основные оксиды взаимодействуют с кислотными оксидами, при этом образуется соль.Li2O + SO3 = Li2SO43. Оксиды ўелочных металлов реагируют с водой, при этом образуется щелочьLi2O + H2O = 2LiOH4. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями, при этом образуется соль и водаSO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O5. Кислотные оксиды взаимодействуют с водой, при этом образуется кислотаSO3 + H2O = H2SO4 Гидроксиды:1. Гидроксиды взаимодействуют с кислотами, при этом образуется соль и водаLi(OH) + HCl = LiCl + H2O2. Гидроксиды реагируют с солями, при этом образуется гидроксид и сольLiOH + KCl = LiCl + KOH