Из посёлка в одном направлении выехали одновременно два велосипилиста. Скорость ??ервого на 5 км/ч больше скорости второго. Через 4ч первый оказался на расстоянии 76км от посёлка. На каком расстоянии будет второй велосепедист ч...
Математика
Из посёлка в одном направлении выехали одновременно два велосипилиста. Скорость ??ервого на 5 км/ч больше скорости второго. Через 4ч первый оказался на расстоянии 76км от посёлка. На каком расстоянии будет второй велосепедист через 4ч от посёлка???
Ответ(ы):
Гость:
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