Из посёлка в одном направлении выехали одновременно два велосипилиста. Скорость ??ервого на 5 км/ч больше скорости второго. Через 4ч первый оказался на расстоянии 76км от посёлка. На каком расстоянии будет второй велосепедист ч...

Математика

Из посёлка в одном направлении выехали одновременно два велосипилиста. Скорость ??ервого на 5 км/ч больше скорости второго. Через 4ч первый оказался на расстоянии 76км от посёлка. На каком расстоянии будет второй велосепедист через 4ч от посёлка???

Автор: Гость