Из поселка выехал грузовик со скоростью 56 километров в час через 3 часа из того же ??солка в провртивоположном напровлении выехал автрбус со скоростью 84километра в час Через какое время после выхода автобуса расстояние между ...

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Из поселка выехал грузовик со скоростью 56 километров в час через 3 часа из того же ??солка в провртивоположном напровлении выехал автрбус со скоростью 84километра в час Через какое время после выхода автобуса расстояние между машинами составит 868 километров

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