Из поселка выехал грузовик со скоростью 56 километров в час через 3 часа из того же ??солка в провртивоположном напровлении выехал автрбус со скоростью 84километра в час Через какое время после выхода автобуса расстояние между ...
Математика
Из поселка выехал грузовик со скоростью 56 километров в час через 3 часа из того же ??солка в провртивоположном напровлении выехал автрбус со скоростью 84километра в час Через какое время после выхода автобуса расстояние между машинами составит 868 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56х3=168км-проехал грузовик до выезда автобуса. 2)868-168=700км-расстояние между машинами 3)56+84=140км-скорость удаления 4)700:140=5(час)-после выхода автобуса расстояние будет 868км Ответ:5 часов.
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