Из приведённого списка выберите железы только внутренней секреции. А. Гипофиз Б. Слёзные железы В. Щитовидная железа Г. Слюнные железы Д. Надпочечники Е. Половые железы
Биология
Из приведённого списка выберите железы только внутренней секреции. А. Гипофиз Б. Слёзные железы В. Щитовидная железа Г. Слюнные железы Д. Надпочечники Е. Половые железы
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А.В.Д Е - змішаної секреції Б.Г- зовнішньої
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