Из пунктов А и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один мо??ет проехать расстояние за 3 ч, а другой - за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1 ч.

Гость: Гость:

Первый всё расстояние проедет за 3 час, значит за 1 час он проедет 1/3 часть расстояния. второй всё расстояние проедет за 2 часа, значит за 1 час он проедет 1/2 часть расстояния. вместе они проедут: 1/3+1/2=(2+3)/6=5/6 часть расстояния всё расстояние равно 1 (целая часть) значит, между ними останется: 1-5/6=1/6 часть расстояния ответ: 1/6