Из пунктов А и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один мо??ет проехать расстояние за 3 ч, а другой - за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1 ч.
Математика
Из пунктов А и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один мо??ет проехать расстояние за 3 ч, а другой - за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1 ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый всё расстояние проедет за 3 час, значит за 1 час он проедет 1/3 часть расстояния. второй всё расстояние проедет за 2 часа, значит за 1 час он проедет 1/2 часть расстояния. вместе они проедут: 1/3+1/2=(2+3)/6=5/6 часть расстояния всё расстояние равно 1 (целая часть) значит, между ними останется: 1-5/6=1/6 часть расстояния ответ: 1/6
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