Из пунктов А и В между которыми 50 км пути одновременно в одном направлении выехали машина и автобус со скоростью 120 и 70 . Сколько километров пути будет между ними через 1 ч? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Из пунктов А и В между которыми 50 км пути одновременно в одном направлении выехали машина и автобус со скоростью 120 и 70 . Сколько километров пути будет между ними через 1 ч? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
1) 120 - 70 = 50 (км) - расстояние между ними через час
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