Из пунктов А и В между которыми 50 км пути одновременно в одном направлении выехали машина и автобус со скоростью 120 и 70 . Сколько километров пути будет между ними через 1 ч? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Из пунктов А и В между которыми 50 км пути одновременно в одном направлении выехали машина и автобус со скоростью 120 и 70 . Сколько километров пути будет между ними через 1 ч? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость