В какой кооодинатной четверти распаложена точка C(6; -4,7)
Геометрия
В какой кооодинатной четверти распаложена точка C(6; -4,7)
Ответ(ы):
Гость:
Точка находится в 4 координатной четверти
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