К даному глаголу подбери другие близкие по значению грозить

Русский язык
К даному глаголу подбери другие близкие по значению грозить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
грозиться, угрожать, запугивать, стращать, пугать,грясти, пристращать, припугивать, предупреждать, висеть, давать острастку
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