Из пунктов А и В одновременно навстечу друг другу выехали два велосипедиста. Чере?? 24 мин они встретились. Через 36 мин после встречи велосипедист, выехавший из пункта А, прибыл в пункт В. Сколько времени затратит на весь путь...
Математика
Из пунктов А и В одновременно навстечу друг другу выехали два велосипедиста. Чере?? 24 мин они встретились. Через 36 мин после встречи велосипедист, выехавший из пункта А, прибыл в пункт В. Сколько времени затратит на весь путь велосипедист, выехавший из пункта В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+46=70 минут или 1час 10 мтнут
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