Из пунктов А и В одновременно навстечу друг другу выехали два велосипедиста. Чере?? 24 мин они встретились. Через 36 мин после встречи велосипедист, выехавший из пункта А, прибыл в пункт В. Сколько времени затратит на весь путь...

Математика

Из пунктов А и В одновременно навстечу друг другу выехали два велосипедиста. Чере?? 24 мин они встретились. Через 36 мин после встречи велосипедист, выехавший из пункта А, прибыл в пункт В. Сколько времени затратит на весь путь велосипедист, выехавший из пункта В?

Автор: Гость