Придумайте пожалуйста сказку любую про животных 5 класс !!!! срочно!!!! по литре

Гость: Гость:

Одна собака была одна и у неё совсем не было друзей и она решила найти себе друга чтобы ей было не скучно. И вот идёт собака по дороге видит рабочих людей которые ремонтируют дорогу. А дорога была очень старая вся в камнях,в кочках вот дорогу решили отремонтировать. Собака подходит к рабочим и спрашивает -А не хотите ли дружить со мной? -Нет не хотим! извини нам не до этого! И вот идёт собака навстречу ей мальчик который тоже искал друга подходит к собаке и говорит -Не хочешь ты стать моим другом? -хочу И они пошли домой к мальчику.