Придумайте пожалуйста сказку любую про животных 5 класс !!!! срочно!!!! по литре

Литература
Придумайте пожалуйста сказку любую про животных 5 класс !!!! срочно!!!! по литре
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна собака была одна и у неё совсем не было друзей и она решила найти себе друга чтобы ей было не скучно. И вот идёт собака по дороге видит рабочих людей которые ремонтируют дорогу. А дорога была очень старая вся в камнях,в кочках вот дорогу решили отремонтировать. Собака подходит к рабочим и спрашивает  -А не хотите ли дружить со мной? -Нет не хотим! извини нам не до этого! И вот идёт собака навстречу ей мальчик который тоже искал друга подходит к собаке и говорит  -Не хочешь ты стать моим другом? -хочу И они пошли домой к мальчику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело бросили с земли под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью =40м/с. ??аков модуль перемещения через 2 с?
Ответить
Математика
Под буквой а) какие числа отмечены точками на координатной прямой?
Ответить
Французский язык
Пацыоряыуцнмиясрпиряфнрапчрпмт это айжажарский язык
Ответить
География
Что называется географической оболочкой?чем она отличается от других оболочек земли
Ответить
Математика
Сравните дроби: 1.9/17 и 19/34 2. 7/9 и 3/4
Ответить