Из рассказа Дубровского права ли Маша в своих поступках

Гость: Гость:

Маша любила Дубровского он представился ей как учитель , затем он назначил ей встречу в лесу где на листке бумаги написал - я Дубровский. (Дубровский грабил купцов в своём роде он был как Робин Гуд) Мария испугалась этого но всё равно любила его . Она грозилась отцу сбежать с Дубровским но тот выдал её замуж , а Дубровский сбежал в другую страну поговаривали что во Францию.