Из рассказа Дубровского права ли Маша в своих поступках
Литература
Из рассказа Дубровского права ли Маша в своих поступках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша любила Дубровского он представился ей как учитель , затем он назначил ей встречу в лесу где на листке бумаги написал - я Дубровский. (Дубровский грабил купцов в своём роде он был как Робин Гуд) Мария испугалась этого но всё равно любила его . Она грозилась отцу сбежать с Дубровским но тот выдал её замуж , а Дубровский сбежал в другую страну поговаривали что во Францию.
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