Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 3)НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 4)НА ЛЮБОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫ...

Окружающий мир

Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 3)НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 4)НА ЛЮБОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

Автор: Гость