Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 3)НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 4)НА ЛЮБОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫ...

Окружающий мир
Избиратель может быть включен в список избирателей: 1)НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВУХ ИЗБИРА??ЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 2) НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 3)НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 4)НА ЛЮБОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
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Автор: Гость
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Гость:
Я тоже считаю, что правильный ответ под номером 2
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