Помогите пожалуйста умаляю плиз токо на фото

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Помогите пожалуйста умаляю плиз токо на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут так просто думать то нечего!!! решить и самому можно!!!! без интернета!!!! только двоечники не могут этого решить самостоятельно!
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