Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой.А на??ывалась это проволка
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой.А на??ывалась это проволка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта проволока называлась канитель - ее делали для вышивания золотом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Другие предметы
Геометрия
В треугольнике ABC проведена медиана AM.определите координаты точки M и длину медианы ,если A(0;1),B(1;-4),C(5;2)
Английский язык
Ben is cleaning the house . Ben has got a house. The house was clean. The house isclean. The Browns have got a house . ( ко всем предлож??ниям надо...