Изменить слова аист олень кисть дом окунь так чтобы их стало можно переносить

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Изменить слова аист олень кисть дом окунь так чтобы их стало можно переносить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аисты , олени , кисти , дома , окуни. Нужно поставить во множественное число.
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