Измените число имён существительных.1. листья,друзья,стулья, сыновья, кушанья, сол??нья, карандаши, коровы. 2. сарай, герой, шофёр, край, пенал, ученик, корзина, девочка.

Русский язык
Измените число имён существительных.1. листья,друзья,стулья, сыновья, кушанья, сол??нья, карандаши, коровы. 2. сарай, герой, шофёр, край, пенал, ученик, корзина, девочка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Листок(мн.ч), друг( ед.ч), стул( ед.ч), сын( ед.ч) кушанье( ед.ч), соленье(ед.ч), карандаш( ед.ч), корова( ед.ч). 2. Сараи( мн.ч), герои( мн.ч), шофера( мн.ч), края( мн.ч), пеналы( мн.ч), ученики( мн.ч), корзины( мн.ч), девочки( мн.ч) Написала уже в готовом виде.
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