Измените число имён существительных.1. листья,друзья,стулья, сыновья, кушанья, сол??нья, карандаши, коровы. 2. сарай, герой, шофёр, край, пенал, ученик, корзина, девочка.
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Измените число имён существительных.1. листья,друзья,стулья, сыновья, кушанья, сол??нья, карандаши, коровы. 2. сарай, герой, шофёр, край, пенал, ученик, корзина, девочка.
Ответ(ы):
Гость:
1.Листок(мн.ч), друг( ед.ч), стул( ед.ч), сын( ед.ч) кушанье( ед.ч), соленье(ед.ч), карандаш( ед.ч), корова( ед.ч). 2. Сараи( мн.ч), герои( мн.ч), шофера( мн.ч), края( мн.ч), пеналы( мн.ч), ученики( мн.ч), корзины( мн.ч), девочки( мн.ч) Написала уже в готовом виде.
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