Название какой природной зоны передодится, как "мертвая земля" ?
География
Название какой природной зоны передодится, как "мертвая земля" ?
Ответ(ы):
Гость:
По-моему пустыня да точно пустыня
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