Изоброзите графически силы, действующие на тело , плавающие на воде ,всплывающее на прверхность воды, тонущее в воде .

Физика
Изоброзите графически силы, действующие на тело , плавающие на воде ,всплывающее на прверхность воды, тонущее в воде .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На тело всегда действует сила тяжести(mg) в воде же ещё есть сила Архимеда
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