Изоброзите графически силы, действующие на тело , плавающие на воде ,всплывающее на прверхность воды, тонущее в воде .
Физика
Изоброзите графически силы, действующие на тело , плавающие на воде ,всплывающее на прверхность воды, тонущее в воде .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На тело всегда действует сила тяжести(mg) в воде же ещё есть сила Архимеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите! Укажите причину изменения погоды, завершив логическую цепочку: нагрев??ние земной поверхности солнцем-______________________________
Русский язык
Почему Сергей опоздал на урок математики2Строители обещали закончить ремонтные работы в школе к концу августа 3какой фильм вчера посмотрела Катя 4м...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увел...
Алгебра