Изучи концертные афиши в твоем городе или программы классической музыки на телев??дении и радио.Напиши названия произведений,которые звучат чаще других.Предложи собственную афишу концерта из сочинений классической музыки,)ДАЙТЕ...

Музыка

Изучи концертные афиши в твоем городе или программы классической музыки на телев??дении и радио.Напиши названия произведений,которые звучат чаще других.Предложи собственную афишу концерта из сочинений классической музыки,)ДАЙТЕ ПЖ ИДЕЮ ДЛЯ АФИШИ.

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