Известно что tga=√5 и пlt;alt;3п/2. Найдите значения sin a, cos a, ctg a

Алгебра
Известно что tga=√5 и пlt;alt;3п/2. Найдите значения sin a, cos a, ctg a
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