На конвертах и наклейках спичечных коробков раньше печатали:"Охраняйте полезных ??ивотных и птиц!". Какая ошибка допущена в этом предложении?

Биология

На конвертах и наклейках спичечных коробков раньше печатали:"Охраняйте полезных ??ивотных и птиц!". Какая ошибка допущена в этом предложении?

Автор: Гость