На конвертах и наклейках спичечных коробков раньше печатали:"Охраняйте полезных ??ивотных и птиц!". Какая ошибка допущена в этом предложении?
Биология
На конвертах и наклейках спичечных коробков раньше печатали:"Охраняйте полезных ??ивотных и птиц!". Какая ошибка допущена в этом предложении?
Ответ(ы):
Гость:
Птицы - это тоже животные, то есть получается тавтология
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Нина записала трёхзначное число вычла из него 1 и получила двухзначное число запи??ите это трёхзначное число
Окружающий мир