Помогите с заданием, на картинке всё написано, желательно высказать почему вы выб??али это место
География
Помогите с заданием, на картинке всё написано, желательно высказать почему вы выб??али это место
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что это Бразильское нагорье.Список составлен так:верхний столбец-самое северное, левый-самый западный и т.д.К востоку от Параны и к югу от Амазонки находится Бразильское нагорье...
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