Нина записала трёхзначное число вычла из него 1 и получила двухзначное число запи??ите это трёхзначное число
Математика
Нина записала трёхзначное число вычла из него 1 и получила двухзначное число запи??ите это трёхзначное число
Ответ(ы):
Гость:
Трехзначное число было - 100. 100-1=99
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