Немецкий язык пятый класс!!! Поставь глаголы в правильной форме. (Задание B)
Немецкий язык
Немецкий язык пятый класс!!! Поставь глаголы в правильной форме. (Задание B)
Ответ(ы):
Гость:
1. Ja, er sieht jeden Tag fern. 2. Lest ihr gerne Comics? Ja, wir lesen gerne Comics. 3. Liest du gerne Krimis? Nein, ich lese keine Bücher. 4. Marie fährt Skateboard, fährst du auch gerne Skateboard? Nein, ich fahre nicht gerne Skateboard.
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