Помогите пожалуйста написать задачу На швейной фабрике сшили костюмы из 1.536 м сер??й ткани и из 2.952 м коричневой ткани Коричневых костюмов вышло на 472 больше чем серых

Математика
Помогите пожалуйста написать задачу На швейной фабрике сшили костюмы из 1.536 м сер??й ткани и из 2.952 м коричневой ткани Коричневых костюмов вышло на 472 больше чем серых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)2952-1536=1416 больше ушло ткани на коричневые костюмы. 2)1416:472=3м ушло на один костюм. 3)2952:3=984 пошили коричневых костюма 4)984-472=512пошили серых костюмов
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