Помогите пожалуйста написать задачу На швейной фабрике сшили костюмы из 1.536 м сер??й ткани и из 2.952 м коричневой ткани Коричневых костюмов вышло на 472 больше чем серых

Математика

Помогите пожалуйста написать задачу На швейной фабрике сшили костюмы из 1.536 м сер??й ткани и из 2.952 м коричневой ткани Коричневых костюмов вышло на 472 больше чем серых

Автор: Гость