Известно, что x-y=10. Найдите значение выражения 2x + 2y

Математика
Известно, что x-y=10. Найдите значение выражения 2x + 2y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х-у=102х+2у=2(х+у)=2*(-1)(х-у)=2*(-1)*10=-20Ответ:-20

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