Известно, что x-y=10. Найдите значение выражения 2x + 2y
Математика
Известно, что x-y=10. Найдите значение выражения 2x + 2y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х-у=102х+2у=2(х+у)=2*(-1)(х-у)=2*(-1)*10=-20Ответ:-20
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