Известное высказывание галилея

Математика
Известное высказывание галилея
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А она всё круглая и вертится
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