Известное высказывание галилея
Математика
Известное высказывание галилея
Ответ(ы):
Гость:
А она всё круглая и вертится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какое животное двигается безшумнее тигр или медведь? Какая особенность лап позво??яет ему это делать? Помагите! Плыз.
Українська мова
Русский язык
Помогите записать словосочетания слов(сирень,картофель,тополь,карамель,шоссе,по??идор,повидло,метро,пальто,фамилия)указав род имён сущест.( мужской...
Українська мова
Доберiть до поданих слiв спiльнокореневi прислiвники. Визначте спосiб їх творення i ??ояснiть правопис: Весна, зустрiч, швидкий, довгий, перше, л...