Помогите записать словосочетания слов(сирень,картофель,тополь,карамель,шоссе,по??идор,повидло,метро,пальто,фамилия)указав род имён сущест.( мужской,женский,средний)

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Помогите записать словосочетания слов(сирень,картофель,тополь,карамель,шоссе,по??идор,повидло,метро,пальто,фамилия)указав род имён сущест.( мужской,женский,средний)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белая сирень(ж.р),спелый картофель(м.р),большой тополь(м.р),сладкая карамель (ж.р),длинное шоссе(ср.р),красный помидор(м.р),яблочное повидло(ср.р),среднее метро(ср.р),старое пальто(ср.р),длинная фамилия(ж.р)
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